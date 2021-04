Licenças de autorização de uso de recortes da imprensa triplicaram em ano e meio

Nelson Morais Hoje às 09:54 Facebook

Em ano e meio, triplicou o número de entidades licenciadas pela Visapress para usar os recortes da imprensa escrita. Mas o diretor-executivo da cooperativa que gere os direitos de autor dos donos de mais de 150 jornais e revistas mostra-se insatisfeito.

Porque o número atual é uma pequena amostra das entidades que comercializam ou distribuem os recortes, justifica Carlos Eugénio, indignando-se, em especial, com as que são públicas - como a Presidência do Conselho de Ministros, Assembleia da República, autarquias e universidades - e "deviam dar o exemplo" do respeito pela lei.

A pretexto do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se celebra hoje, o JN perguntou à Visapress como evoluiu a adesão às suas licenças desde que, em 2019, o Tribunal da Propriedade Intelectual lhe deu razão no litígio contra três grandes empresas de clipping: Cision, Manchete e Clipping Consultores. Além de decidir que estas só podiam comercializar conteúdos da Imprensa se estivessem licenciadas, o tribunal defendeu que os respetivos clientes também precisam de "licenciamento secundário" para distribuírem o clipping pelos seus colaboradores.