Líder de rede de prostituição de luxo paga 50 mil euros para ser libertado

Companheira e amiga, detidas esta semana pela Polícia Judiciária, também pagam avultadas quantias de caução. Organização terá lucrado cerca de meio milhão de euros com serviços sexuais.

Os líderes de uma rede de prostituição de luxo, detidos pela Polícia Judiciária, foram libertados no final do primeiro interrogatório judicial, que decorreu nesta quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. No entanto, as duas mulheres e o homem tiveram de pagar avultadas cauções para evitarem a prisão preventiva.

O indivíduo, definido pela investigação como o principal mentor do esquema que durava há seis anos, ficou sujeito ao pagamento de uma caução de 50 mil euros e a sua companheira terá de entregar 30 mil euros. Já a comparsa viu o juiz de instrução criminal aplicar-lhe a caução mais baixa: sete mil euros.