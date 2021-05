Líder do CDS manifesta apoio a Moreira, PS e CDU remetem para a justiça

Carla Soares Hoje às 19:39 Facebook

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, publicou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais Twitter e Facebook em que manifesta apoio a Rui Moreira, no âmbito do caso Selminho. PS e CDU remeteram apenas para o processo judicial.

"Rui Moreira é um político exemplar no cumprimento dos valores éticos na política e na intransigente defesa do interesse público. A sua liderança afirmou o Porto como uma cidade modelo a nível europeu e mundial. Reitero o apoio do CDS à sua pessoa e confio que a Justiça vai reconhecer a conduta irrepreensível que sempre manteve no exercício das suas funções", escreveu o líder centrista.

Antes, Rui Moreira afirmou que a decisão do Tribunal de Instrução Criminal de o levar a julgamento no âmbito do caso Selminho não interferirá na sua avaliação sobre uma recandidatura à Câmara do Porto.

Já o PS "não faz comentários sobre processos em tramitação no sistema judicial. Respeitamos a independência da justiça, a quem compete decidir", reagiu ao JN.

A vereadora comunista Ilda Figueiredo disse, por sua vez, ao JN "aguardar com toda a tranquilidade a evolução da situação". "Cabe ao tribunal decidir" e também a Rui Moreira a decisão sobre uma recandidatura à Câmara, reagiu a cabeça-de-lista da CDU às próximas eleições.