Líder dos piratas informáticos da SIC e Expresso detido em Londres

Um dos líderes do chamado Lapsus Group que reivindicou os ataques informáticos à SIC e ao jornal "Expresso" foi detido em Londres. Trata-se de um jovem, com 16 anos, que já terá acumulado uma fortuna de 14 milhões de dólares.

O jovem, que padece de uma doença do espectro de autismo, usa a alcunha de "White" ou "Breachbase". De acordo com a BBC, que avançou a notícia, o jovem frequenta um estabelecimento de ensino especial da zona de Oxford, onde reside.

Segundo o JN apurou, a detenção já foi realizada há várias semanas, mas só agora foi tornada público por questões ligadas ao sigilo da investigação.

O pai do jovem pirata informático, ouvido pela BBC, disse que a família estava preocupada com o comportamento do jovem por estar sempre a usar computadores, tentando mantê-lo longe dos mesmos. "Pensávamos que estava sempre a jogar", disse o pai.

A polícia de Londres adiantou ter detido sete pessoas com idades entre os 16 e 21 anos, ligados a um grupo de hackers. Foram todos libertados pelo Tribunal londrino e a investigação vai prosseguir.

Com vários ataques a nível global, em Portugal os Lapsus Group reivindicaram o ataque sem precedentes, dirigido a um dos maiores grupos de comunicação social do país. Destruíram todo o histórico de notícias armazenado nos servidores dos dois órgãos de Comunicação Social SIC e Expresso, que ainda hoje não conseguiram recuperar todo o acervo.