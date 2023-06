Limpeza da Pasteleira propaga tráfico de droga por bairros do Porto

A Pasteleira Nova é, por estes dias, um bairro quase livre de drogas. Naquele que era o supermercado de cocaína e heroína do Norte do país, poucos são os que continuam a vender e a consumir produtos estupefacientes. Fruto de uma musculada e permanente repressão policial, traficantes e toxicodependentes rumaram a bairros vizinhos como Ramalde, Campinas e Francos. Outros fixaram-se na Sé e muitos deslocaram-se para a parte Oriental da cidade, onde rapidamente montaram arraiais, sobretudo, no Cerco do Porto, mas também no Lagarteiro. É o regresso a um passado recente, que muitos temem que volte a ser dramático e que a PSP já combate com ações de visibilidade e de investigação criminal.

Na manhã de 20 de abril, cerca de 300 polícias, comandados pelo próprio diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva, irromperam pela Pasteleira Nova. Durante várias horas, vasculharam o bairro e, no final, apreenderam cerca de 11 quilos de droga e 13 mil euros. E, mais importante, detiveram 15 traficantes, entre os quais o "Barão da Pasteleira Nova". Aos 36 anos, Fábio Ribeiro, de apelido "Crilim", era visto pelas autoridades como dono de uma das mais lucrativas "bancas" de venda de estupefacientes e o principal fornecedor de cocaína e heroína aos restantes traficantes radicados no bairro.