Limpou o carro e a casa depois de assassinar colega de curso com bastão

O cadáver de Beatriz Lebre foi encontrado sexta-feira no rio Tejo, perto da zona onde Ruben Couto largou a vítima e o bastão usado como arma do crime. O arguido limpou a casa e o carro.

É forte convicção da investigação: obcecado pela paixão não correspondida, Ruben Couto poderá ter premeditado o homicídio da amiga Beatriz Lebre, estudante, como ele, no Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE. Para o apartamento onde acabaria por matar a vítima, o mestrando em psicologia levou a arma do crime - um bastão, já recolhido anteontem pelas autoridades no cais da Matinha. Ontem, não muito longe daquele local onde Ruben indicara ter-se defeito do corpo e da arma do crime, o cadáver de Beatriz foi encontrado. Foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal, onde irá ser feita a identificação formal e a autópsia.