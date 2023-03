Linha de alta tensão no Alto Minho volta ao tribunal

Luís Moreira Hoje às 08:29 Facebook

A providência cautelar interposta por cinco municípios do Alto Minho - Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Ponte da Barca e Ponte de Lima -, contra a colocação de uma linha de muito alta tensão, a ligar à Galiza, vai voltar a ser analisada pelo Tribunal Administrativo de Braga.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Central Administrativo do Norte que deu razão ao recurso das autarquias interposto após o Tribunal de Braga ter indeferido a providência, entregue sob a forma de ação popular.

Os juízes do Tribunal Administrativo do Norte não aceitaram a posição do magistrado de Braga que rejeitara a iniciativa judicial com a alegação de que se dirigia à Agência Portuguesa do Ambiente, esquecendo a outra parte interessada, a REN ( Rede Elétrica Nacional): o juiz tem "obrigação de convidar as partes a suprir certas deficiências dos seus articulados, como é o caso da falta de indicação de contrainteressados, um poder vinculado que o juiz não pode deixar de cumprir sob pena de incorrer numa nulidade processual por a omissão por ele cometida ser suscetível de influir no exame e na decisão da causa".