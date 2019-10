Litígio para dividir Bragaparques acaba em processo-crime

Luís Moreira Hoje às 09:02 Facebook

Domingos Névoa rejeita acusação de desvio de 876 mil euros, por filho de Manuel Rodrigues. Empresa mais valiosa ainda por partilhar.

O empresário Domingos Névoa vai entregar esta quinta-feira, no Tribunal de Braga, uma queixa-crime por injúria contra João Serino, filho do seu ainda sócio na Bragaparques, Manuel Rodrigues, que o acusou de desvio de dinheiro. Apesar disso, a guerra no poderoso grupo empresarial de Braga vai conhecer um período de 120 dias de tréguas, tendo em vista a divisão da última empresa por acordo, com desistência de processos judiciais.

O advogado António Raposo Subtil explica ao JN que o queixoso ficou ofendido com as declarações de João Serino (afilhado de Névoa) à revista "Sábado", dizendo que teria retirado indevidamente 876 mil euros da sociedades para a sua conta pessoal. O jurista afirma que a verba corresponde à restituição de empréstimos (suprimentos) feitos por Névoa à empresa de estacionamentos, devidamente documentados e escriturados: "Não há nenhum desvio, é uma calúnia", afirma. Já Rodrigues diz que não soube da retirada do dinheiro.