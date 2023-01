Lobo de Carvalho é o novo comandante da GNR de Bragança

O tenente-coronel António Duarte Lobo de Carvalho foi empossado, esta quarta-feira, o novo comandante do Comando Territorial da GNR no distrito de Bragança, substituindo o coronel Lima de Sá.

António Duarte Lobo de Carvalho, de 46 anos, é natural de Viana do Castelo e era, até aqui, segundo-comandante do Comando Territorial do Porto.

O Comando Territorial brigantino integra um Destacamento de Trânsito e quatro Destacamentos Territoriais: em Bragança, Miranda do Douro, Mirandela e Torre de Moncorvo, 18 Postos Territoriais e o Centro de Cooperação Policial e Aduaneiro de Quintanilha.