Loja de brinquedos e café assaltados em Centro Comercial de Paredes

Uma loja de brinquedos e um café, situados no Centro Comercial Vale do Sousa, em Paredes, foram assaltados na madrugada desta quinta-feira.

Ao que o JN apurou, os ladrões - em número ainda não identificado pelas autoridades - entraram no edifício depois de arrombarem uma porta no rés-do-chão.

Já no interior, deslocaram-se a uma loja de venda de brinquedos, situada no primeiro andar do centro comercial, onde partiram o vidro da porta de entrada. Furtaram vários carros telecomandados a gasolina, assim como o dinheiro da caixa registadora. O JN sabe que neste estabelecimento causaram prejuízos de cerca de dez mil euros.

Daqui os assaltantes dirigiram-se a um café, situado no mesmo piso e depois de estroncar uma das portas, acederam ao interior e furtaram o dinheiro da máquina de tabaco e da caixa registadora e as moedas de uma máquina de brindes.

A GNR de Paredes esteve no local, assim como elementos do Núcleo de Investigação Criminal, que investigam agora os contornos do assalto, que terá ocorrido depois das 2.30 horas, altura em que o vigilante abandona o local.