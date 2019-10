Loja de malas assaltada em Baltar

António Orlando Hoje às 15:44 Facebook

Um grupo de desconhecidos assaltou, durante a madrugada desta sexta-feira, uma loja de malas, em Baltar, Paredes.

Os assaltantes partiram a porta de vidro, forçaram as portadas metálicas e levaram malas, cintos, sapatos e mochilas de reputadas marcas nacionais e internacionais, e fugiram sem deixar rasto. O proprietário, Francisco Alves, fala num prejuízo na ordem dos 25 mil euros.

Este foi o terceiro assalto na Bag's Store desde 2018, o que leva o empresário a questionar-se "se vale a pena continuar com o negócio".

No primeiro assalto, a 15 de março do ano passado, os ladrões dispararam um tiro de caçadeira contra a porta de vidro e entraram no estabelecimento. Depois, furtaram 150 malas e mochilas e fugiram. Em agosto deste ano, o estabelecimento voltou a ser assaltado.