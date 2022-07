Loja fechou e deixou mais de 100 noivas sem vestido no Porto

Mais de uma centena de mulheres de todo o país ficaram sem os vestidos de noiva e sem o dinheiro que já tinham dado como entrada depois de terem sido surpreendidas com o encerramento da loja "Angels", situada no Centro Comercial do Carvalhido, no Porto. Muitas das lesadas sentem-se burladas e apresentaram queixa na GNR e na PSP.

Zita Santos, 41 anos, de Matosinhos, vai casar no próximo dia 13. Em janeiro, quando foi escolher um vestido à loja "Angels", no Centro Comercial do Carvalhido, no Porto, fez uma transferência de 245 euros como sinal dos cerca de 600 que ia pagar na totalidade.

Estava previsto levantar o vestido no final deste mês, mas na semana passada recebeu um email de uma advogada a informá-la que a dona do estabelecimento, Clara Sousa, encerrou a atividade, iniciando um processo judicial de insolvência, "não sendo possível proceder à entrega de qualquer vestido de noiva ou devolução do valor que tinha sido pago".