Loureiro teme pela vida e só sai do hotel para tratar do regresso

João Loureiro já foi ouvido pela polícia brasileira mas ainda está à espera de saber quando é que terá lugar no voo de regresso para Portugal. E esse é único motivo que o faz sair do hotel onde permanece.

Os últimos dias no Brasil têm sido um autêntico sufoco para João Loureiro. De acordo com informações recolhidas pelo JN, o advogado portuense e antigo presidente do Boavista teme pela vida nesta permanência, agora forçada, naquele país. Por esse motivo, só tem saído do hotel quando é obrigado, por exemplo para ir ao aeroporto saber da sua posição na lista de espera do voo de regresso.