Lucram dois milhões de euros em burlas com crédito automóvel

Um grupo de seis indivíduos foi desmantelado pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ter montado um esquema de burla com crédito automóvel. Com documentos falsos, usavam testas de ferro para adquirir carros em stands e concessionários oficiais. Os veículos seguiam para o estrangeiro, onde eram legalizados e vendidos a terceiros. Ao todo, o grupo terá, desde 2018, lucrado cerca de dois milhões de euros com a venda de cerca de 100 veículos.

Os indivíduos, cinco homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 52 anos, são todos residentes no Grande Porto e com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, mas também por outros.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o grupo é organizado e com uma hierarquia bem definida. O líder era quem escolhia os testas de ferros. Eram pessoas, regra geral sem-abrigo, a quem davam dinheiro para assumir o crédito junto das financeiras.