Lucram quatro milhões com fraude na importação de automóveis

Augusto Fernandes, dono de stand conhecido por vender veículos a figuras VIP, é um dos sete detidos. Terá aplicado lucro do crime em casa de prostituição.

Importaram cerca de seis mil carros, pagando ao Estado apenas uma pequena parte do IVA e lucrando cerca de 4 milhões de euros com a fraude. Mas o esquema, que envolvia empresas de fachada, foi ontem desmantelado pela Polícia Judiciária e pela Direção de Finanças do Porto. Cem mil euros e 30 veículos foram apreendidos.

As autoridades detiveram sete suspeitos, por crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, falsidade informática, lenocínio e associação criminosa. Entre os detidos está Augusto Fernandes, o conhecido dono do stand Auguscar, que vendia carros aos VIP e forneceu o veículo em que Angélico Vieira se despistou e morreu em 2011.