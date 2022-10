Luís Filipe Vieira em tribunal para testemunhar no caso dos e-mails

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, chegou esta tarde ao tribunal de Lisboa para testemunhar no julgamento da divulgação de e-mails dos encarnados no programa "Universo Porto - da Bancada" no Porto Canal, em 2017.

À chegada respondeu com um "logicamente" à questão feita por jornalistas sobre se a imagem do Benfica foi manchada com a divulgação dos e-mails.

No julgamento, retomado esta terça-feira, Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães respondem por crimes de violação de correspondência ou de telecomunicações, acesso indevido e ofensas a pessoa coletiva agravados.