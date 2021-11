Luta anticorrupção sem acordos sobre sentença

Inês Banha Hoje às 20:52 Facebook

PS e PSD acordaram texto alternativo à proposta do Governo, para tentar salvar pacote contra a corrupção antes da dissolução do Parlamento.

A dissolução da Assembleia da República nas próximas semanas matou, para já, uma das bandeiras do Governo na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-24: a possibilidade de os arguidos acordarem com o tribunal e o Ministério Público, mediante confissão integral antes do julgamento, a pena máxima a que podem ser condenados.

A medida, considerada pelos conselhos superiores da Magistratura e do Ministério Público uma "alteração substancial no paradigma do processo penal português", não consta do texto acordado entre PS e PSD para tentar aprovar em tempo recorde, no Parlamento, o pacote anticorrupção.