Luz verde para indemnização a médico despedido ilegalmente

Barros de Brito, que venceu dez ações judiciais, pede ao Estado 520 mil euros por verbas que não recebeu.

O Tribunal Administrativo de Braga aceitou o pedido de execução de uma decisão judicial do foro administrativo, já transitada em julgado, que, ao fim de 26 anos, concluiu que o médico luso-brasileiro José Barros de Brito foi ilegalmente demitido das funções de pediatra que exercia no antigo Hospital de São Marcos, de Braga, pelo então administrador Lino Mesquita Machado.

O clínico e o Ministério da Saúde vão agora tentar chegar a um acordo, para evitar a intervenção do tribunal e a nomeação de uma comissão arbitral. Barros Brito, que nos últimos 26 anos ganhou dez ações judiciais em torno do caso, quer 520 mil euros pelas verbas que não recebeu entre 1998 e 2013, e mais cem mil por danos emergentes dos atos de perseguição e violação de direitos. A que, no primeiro caso, acrescem juros.