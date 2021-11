Luz verde para proibição de políticos condenados irem a eleições

Inês Banha Hoje às 18:29 Facebook

A Comissão dos Assuntos Constitucionais na Assembleia da República aprovou, esta terça-feira, um texto de substituição, acordado entre PS e PSD, à proposta de lei do Governo que implementa a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-24.

A possibilidade de os arguidos acordarem com o tribunal e o Ministério Público, mediante confissão integral antes do julgamento, a pena máxima aplicável caiu definitivamente. Já a implementação de uma pena acessória que permitirá aos juízes impedir políticos condenados a crimes com pena superior a três anos mantém-se no diploma, apesar do voto contra de alguns alguns deputados socialistas, do PCP, e a abstenção da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Em causa está, por um lado, o receio de que a medida seja inconstitucional por limitar direitos políticos e, por outro, a reserva manifestada, no seu parecer, pelo Conselho Superior da Magistratura quanto à emissão de "juízos de idoneidade política" pelos juízes.

A proposta de lei tem ainda de ser aprovada em plenário, o que deverá acontecer em breve. Depois, seguirá para Belém, para ser promulgada pelo presidente da República. Entrará em vigor 90 dias após ser publicada em Diário da República.

Segundo o texto de substituição, a pena acessória de inelegibilidade de dois a dez anos após o cumprimento da pena poderá ser decretada pelos tribunais no ato de condenação de titulares de cargos políticos que tenham cometido "crime punido com pena de prisão superior a três anos". Arguidos que tenham sido dispensados de pena em crimes de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção podem ser igualmente punidos com aquela sanção.

A pena acessória será aplicável apenas em casos em que os crimes tenham sido cometidos no exercício de funções ou "por causa dessa atividade" e quando os factos em análise representem um "flagrante desvio" dos deveres inerentes ao cargo ou impliquem "indignidade" ou "perda de confiança" para ocupar o cargo.