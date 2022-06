"Macaco do Seixo" volta para a cadeia após ser preso em novo assalto  

Reis Pinto Hoje às 15:45 Facebook

Estava em liberdade condicional e saiu da cadeia no ano passado. Fora condenado a 13 anos de prisão por assaltar casas.

Tem a alcunha de "Macaco do Seixo", por ter a agilidade de escalar prédios que pretende assaltar e por ser natural de um bairro de Custoias, em Matosinhos. Sem profissão conhecida e um vício que lhe consome muito dinheiro, é suspeito de inúmeros assaltos a residências na zona do Grande Porto, perpetrados nos últimos meses, desde que saiu da cadeia em liberdade condicional. Havia sido condenado a 13 anos de cadeia e voltou agora para a prisão, após ter sido detido pela PSP por tentativa de assalto em São Cosme, Gondomar. Só a presença da proprietária do apartamento é que o obrigou a abortar o roubo.