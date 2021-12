Madrugada de assaltos em Celorico de Basto

Carlos Rui Abreu Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi uma madrugada de assaltos com um grande rasto de destruição no concelho de Celorico de Basto. Os alvos foram o supermercado Pingo Doce, junto à vila, e o posto dos CTT e um posto de abastecimento de combustível em Gandarela.

Segundo o JN apurou, cerca das três horas um Volkswagen Golf aproximou-se da entrada principal do Pingo Doce, rebentou com o gradeamento e portas de entrada. De lá saíram os assaltantes que, um pouco depois, com um Audi, tentaram fazer o mesmo na zona onde estava o cofre. Depois de saírem deste supermercado, os assaltantes deixaram o Golf na Zona Industrial de Crespos e seguiram no Audi em direção à vila de Gandarela de Basto, que dista cerca de 14 quilómetros do local do primeiro assalto.

Já em Gandarela, assaltaram a bomba de gasolina da vila e o posto dos CTT que funciona praticamente do outro lado da estrada.

Os danos e o valor destes três assaltos ainda estão a ser apurados.