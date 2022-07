Mãe de bebé deixado no lixo diz que não sabia estar grávida

Mulher da Mealhada alegou ainda que a criança nasceu morta. Tipo de crime depende do resultado da autópsia.

A mulher que, na segunda-feira, deu à luz um bebé do sexo masculino e o deitou num contentor do lixo, na Mealhada, afirmou às autoridades que não sabia que estava grávida e que a criança nasceu morta.

Segundo apurou o JN, esta foi a primeira explicação avançada pela progenitora, que teve, entretanto, alta da maternidade Daniel de Matos, do Centro Hospitalar de Coimbra. A mulher vai ser formalmente ouvida pelas autoridades apenas depois de obtidas as conclusões da autópsia ao recém-nascido, que foi realizada ontem. Os resultados dos exames complementares poderão demorar semanas, mesmo feitos com carácter urgente.