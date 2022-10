Mãe de bebé em amamentação tenta afastar juíza que decidiu pernoitas com o pai

A mãe da bebé de dez meses em amamentação que terá de passar, por despacho do tribunal, fins de semana alternados com o pai entregou um requerimento para afastar a juíza do processo, por alegada falta de imparcialidade da magistrada, apurou o JN.

O incidente de suspeição foi suscitado no Tribunal da Relação de Lisboa horas depois de a progenitora ter apresentado uma queixa-crime contra a mesma juíza, colocada no Tribunal de Família e Menores (TFM) de Cascais.

Esta sexta-feira, o pai foi já buscar a menina à creche, existindo dúvidas sobre a qual dos progenitores caberia este fim de semana, o primeiro desde que foi instituída a regulação provisória das responsabilidades parentais.