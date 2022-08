Mãe de bebé internado no São João escondeu cadáver aos 12 anos

Casal matou jovem de 14 anos que ameaçava denunciar relação extraconjugal. Mãe do bebé tinha 12 anos na altura e auxiliou a destruir e esconder cadáver.

Tiago, de 14 anos, era natural de Peniche, mas estava institucionalizado na Escola Agrícola, em Chaves. No outono de 2015, fugiu da instituição e foi morar com o amigo Miguel, na garagem da casa de Sónia Mendes e do marido.

Miguel, 19 anos, e Sónia, 31 anos, manteriam um relacionamento amoroso secreto e, com a ajuda da filha de Sónia, a mãe do bebé hospitalizado, terão cometido roubos por esticão e furtos nas zonas de Peso da Régua, Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Vila Real.