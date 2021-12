Mãe de bebés mortos escondeu gravidez de toda a gente

A.P., S.C. e T.R.A. Hoje às 18:10 Facebook

A mulher que foi encontrada, no sábado, com dois recém-nascidos mortos num apartamento de Cascais escondeu a gravidez de todas as pessoas e nunca foi observado por um obstetra.

Ao que o JN apurou, a mãe não contou a ninguém que estaria grávida, nem foi a nenhuma consulta de obstetrícia ou sequer foi observado no hospital durante a gravidez. A mulher, de nacionalidade brasileira, encontra-se a residir em Portugal há já vários anos e permanece hospitalizada.

As autoridades foram alertadas para o caso dramático, ao início da tarde de sábado, por vizinhos que ouviram um rebuliço no prédio onde a mulher morava, na avenida de Sintra em Cascais.