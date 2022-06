Mãe de Jéssica muda de casa para fugir a ameaças

Inês Marinita vivia com a mãe depois de o companheiro ter cortado relações por causa da morte da menina.

A mãe de Jéssica, a menina de três anos que morreu em Setúbal, na segunda-feira, dia 20, vítima de rapto e homicídio por causa de uma dívida de 400 euros, mudou de casa por causa das ameaças constantes. Inês Marinita estava em casa da mãe, avó de Jéssica, no Bairro de São Gabriel, em Setúbal, desde o funeral da menina, na sexta-feira, e agora está em local não revelado, mas que será conhecido da Polícia Judiciária (PJ).

O seu ex-companheiro, Paulo, deixou de a aceitar na casa onde ambos viviam com a menina antes da tragédia. E as ameaças já tinham feito com que Inês deixasse de sair à rua. Na última sexta-feira deixou de ser vista, tal como a sua mãe e o seu pai, que vivem na mesma casa. A comida e as compras eram entregues por estafetas, os únicos que acediam à casa.