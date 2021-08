Mãe deixou namorado cego abusar da filha autista

Alexandre Panda Hoje às 08:33 Facebook

Mulher e companheiro foram acusados, pelo MP de Lisboa, de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência.

A mãe de uma jovem que padece do espectro do autismo, com incapacidade intelectual grave, além de epilepsia, foi recentemente acusada pelo Ministério Público (MP) de Lisboa de crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, por ter deixado o companheiro, um indivíduo cego, hoje com 66 anos, molestar a filha, atualmente institucionalizada. A mulher e o agressor sexual, igualmente acusado pelo MP, estão em liberdade e continuam a viver juntos, mas arriscam penas de até oito anos de prisão.

A acusação do MP conta que, aos quatro anos de idade, foi diagnosticado à vítima o espetro do autismo e, aos 19 anos, uma incapacidade permanente global de 70%. Desde pequena que a autista precisou da ajuda de terceiros para realizar todas as tarefas do dia à dia. Higiene pessoal ou vestir-se eram tarefas que não conseguia cumprir sozinha. Também frequentava o ensino especial, onde lhe foi reconhecido um funcionamento intelectual muito inferior aos indivíduos do seu grupo de referência.