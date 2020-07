Mãe desesperada mata filha e suicida-se após anos de conflitos

Roberto Bessa Moreira com António Soares Hoje às 09:37 Facebook

Adélia Viana, de 72 anos, matou a filha, Manuela, de 42, e suicidou-se, por não conseguir suportar mais os seus acessos de violência e destruição. Terá anunciado até o que iria fazer, ao marido, Manuel, octogenário, que não se terá apercebido do que estava a acontecer.

Tudo se passou na casa onde moravam, em Moreira da Maia, na manhã de quarta-feira. Uma intoxicação com medicamentos terá sido a causa de ambas as mortes, o que ainda será confirmado pelas autópsias.

Manuela sempre viveu na casa dos pais, naquele apartamento do rés do chão, direito, do número 121 da Rua Luís de Camões. Aqui, nem sempre o ambiente era tranquilo, antes as discussões entre mãe e filha eram frequentes e notadas pelos vizinhos. Os pedidos constantes de dinheiro feitos por Manuela à mãe seriam o principal motivo das discussões que, muitas vezes, acabavam com mobílias e objetos destruídos.