Mãe detida por esconder abusos do padrasto contra a filha

A Polícia Judiciária de Évora deteve um casal, ela com 34 anos e ele com 31, por suspeitas de abuso sexual de uma criança de oito anos, filha da arguida. O padrasto terá molestado sexualmente a enteada com o consentimento da mãe.

Os crimes aconteceram no concelho de Évora, na casa da família, mas também num veículo do padrasto, um indivíduo desempregado. De acordo com informações recolhidas pelo JN, a menor chegou a denunciar os crimes à mãe, que nunca tentou travar os abusos.

A menor começou a ser abusada em novembro de 2020, mas só agora os abusos foram denunciados pela criança, que quebrou o silêncio na escola. Imediatamente, os responsáveis alertaram as autoridades e a PJ de Évora conseguiu reunir prova suficiente para deter o padrasto e a mulher por suspeitas de sete crimes de abusos sexuais.

Pelo que apuramos, durante a busca a casa do casal, as autoridades recolheram vestígios biológicos que reforçam as suspeitas de abuso sexual de menor.

A vítima, assim como dois filhos menores do padrasto, foram encaminhados para uma instituição de acolhimento. Os suspeitos, ambos desempregados, são hoje levados a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora.