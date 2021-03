Mãe e filho suspeitos de extorsão tinham arsenal em casa

Alexandre Panda Hoje às 19:04 Facebook

Uma mãe e um filho que foram detidos em flagrante delito quando recebiam dinheiro de uma vítima de extorsão em Grijó, Vila Nova de Gaia, tinham, em casa, um arsenal que foi apreendido pelo Núcleo de Investigação da GNR.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, mãe e filho, de 58 e 35 anos, terão forçado uma mulher a comprar sapatilhas contrafeitas, no ano passado, na localidade de Grijó. À vítima, que não quereria comprar as sapatilhas por não ter dinheiro, disseram que podia pagá-las quando tivesse oportunidade.

Ao longo das semanas seguintes, o filho terá ameaçado a vítima para que pagasse as sapatilhas com juros. Ao fim de algum tempo, os 30 euros acordados no início do negócio foram aumentados para 150.

A vítima, que não conseguia pagar o exigido, acabou por se queixar aos investigadores da GNR de Gaia. Os militares montaram uma operação que permitiu deter mãe e filho em flagrante, quando recebia dinheiro da vítima.

Após uma busca domiciliária à residência dos suspeitos, os investigadores encontraram um autêntico arsenal. Foram apreendidas duas armas de ar comprimido, três revólveres de alarme, cinco pistolas, um carro, diversos cartuchos e munições, artigos de vestuário e calçado, ferramentas usadas em assaltos e 30 euros em dinheiro.

Os indivíduos foram levados para o Tribunal de Vila Nova de Gaia e libertados. A investigação vai prosseguir.