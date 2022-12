Mãe foi para o karaoke depois de ver Jéssica em agonia

Rogério Matos Hoje às 00:19 Facebook

Inês Paulo visitou Jéssica durante a semana em que a menina esteve em cativeiro em casa da família suspeita de a ter assassinado. Viu a filha desnudada, em agonia, com convulsões e marcas de agressões, mas nada fez. Foi a casa arranjar-se e e dirigiu-se a um bar de Setúbal para se divertir a cantar karaoke, o seu passatempo preferido.

Segundo informações recolhidas pelo JN, este é um dos episódios que levaram à decisão do Ministério Público (MP) em deter a mãe de Jéssica por homicídio qualificado por omissão. Já está em prisão preventiva.

Inês tinha sido ameaçada por Cristina "Tita" para pagar uma dívida de 400 euros, relacionada com drogas, e esta ficou com a menina sequestrada em sua casa, no Beco do Pinhana, durante a semana entre 14 e 20 de junho deste ano. Lá moravam também Justo, o companheiro de Cristina, e a filha desta, Esmeralda. Os três são suspeitos de matar a criança à pancada e com torturas. Estão em prisão preventiva.