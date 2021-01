Mãe julgada por insultos racistas contra pediatra nas Urgências

Inês Banha Hoje às 07:18 Facebook

Conflito aconteceu em atendimento da filha nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e foi testemunhado por utentes e funcionários.

Uma mulher, de 25 anos, vai ser julgada no Tribunal Criminal de Loures por, segundo o Ministério Público (MP), ter proferido insultos de "caráter racista" contra um pediatra, com cerca de 50 anos, que atendeu a sua filha nas urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A arguida está acusada de um crime de injúria agravada e outros de difamação agravada, em ambos os casos puníveis com multa ou pena de prisão inferior a um ano.

O caso remonta a 29 de julho de 2018, quando, pelas 23.30 horas, o médico e a mãe da criança se desentenderam durante uma consulta nas urgências daquela unidade de saúde. Segundo a acusação do MP, a que o JN teve acesso, a arguida saiu "abruptamente do gabinete onde decorria o atendimento, com a bebé ao colo". De seguida, terá gritado: "Você pensa que está a examinar um animal. Seu preto de merda, preto do caralho, animal é você, filho da puta". Os insultos, alegadamente dirigidos ao clínico, terão sido presenciados por outros utentes e funcionários do Hospital Beatriz Ângelo.