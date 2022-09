Mãe que ficou sem filhas após alegada mentira de técnicas nunca recorreu da decisão

"Tivemos de aceitar, se não eu não via as meninas", justificou, no julgamento das assistentes sociais, Ana Maximiano. Duas das três crianças só voltaram a viver com a mãe seis anos mais tarde.

A mãe que, em 2015, perdeu em poucas horas a guarda de três filhas após uma alegada mentira de duas técnicas da Segurança Social admitiu esta quarta-feira, no julgamento daquelas assistentes sociais, que nunca chegou a recorrer judicialmente da retirada das crianças nem da manutenção sucessiva pelos tribunais da decisão.

"Tivemos de aceitar a decisão, se não eu não via as meninas", afirmou, no Tribunal Local Criminal de Cascais, Ana Maximiano, de 40 anos e que, em 2016, fez uma greve de fome em frente à Assembleia da República, entre outros locais, para alertar para a sua situação. A menina mais velha regressou a casa da mãe em 2019 e as restantes em dezembro de 2021. À data da retirada, as crianças tinham, respetivamente cinco, três e dois anos de idade.