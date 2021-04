Mãe que insultou pediatra negro pediu "médico branco"

Inês Banha Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher terá proferido expressões racistas contra clínico que atendeu filha no hospital de Loures. Julgada por injúria e difamação agravadas.

Uma mãe que começou na quarta-feira a ser julgada, em Loures, por ter alegadamente proferido insultos de caráter racista contra um pediatra negro que, em julho de 2018, assistiu a sua filha bebé na Urgência do hospital local, terá perguntado, logo após o conflito, se não havia um "médico branco" para atender a criança. Daniela D., de 25 anos, responde por injúria e difamação agravadas e faltou à primeira sessão do julgamento. A leitura da sentença está agendada para 22 deste mês.

De acordo com o pediatra, a consulta no Hospital Beatriz Ângelo decorreu normalmente até ao momento em que o médico, com cerca de 50 anos, tentou observar a garganta da menina de 20 meses, usando, como é comum, uma "espátula" para lhe baixar a língua. Incomodada, a criança, febril, terá começado a chorar. Foi então que a situação se descontrolou.