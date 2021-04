Mãe suspeita de maus tratos por fazer diretos a guiar com filhos no carro

Inês Banha Hoje às 08:13 Facebook

Juíza dos Açores tinha considerado que se tratou de uma mera "contraordenação estradal" e negou perícia ao telemóvel. Relação diz que pode ter posto filhos em perigo.

O Ministério Público (MP) da Ribeira Grande, nos Açores, está a investigar uma mulher por suspeita de crimes de maus-tratos e exposição ou abandono, por ter feito diretos no Facebook enquanto conduzia com os dois filhos dentro do carro, um deles ainda bebé. A situação foi comunicada às autoridades pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Em dezembro, uma juíza de instrução criminal considerara que a ação é apenas uma "contraordenação estradal" e não deixou que fosse feita uma perícia ao telemóvel usado na transmissão. Mas, já em março, o Tribunal da Relação de Lisboa deu razão ao MP e mandou alterar a decisão. Os juízes desembargadores sustentam no acórdão que em causa poderão mesmo estar os crimes de maus-tratos ou de exposição ou abandono, existindo "uma real impossibilidade de se atingirem as finalidades do processo por qualquer outro meio de obtenção de prova".´