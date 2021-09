"Máfia" das lojas aterrorizava comerciantes do bairro da Mouraria

Inês Banha Hoje às 21:01 Facebook

Trio da elite de comunidade estrangeira do centro de Lisboa impunha à força produtos e fornecedores a compatriotas. Detidos por tentarem matar resistente.

Três comerciantes no bairro da Mouraria, em Lisboa, naturais do subcontinente indiano, são suspeitos de, durante quatro meses, terem aterrorizado compatriotas de outras lojas ali abertas, por estes recusarem respeitar as regras comerciais e os fornecedores que queriam impor na comunidade. O objetivo seria expulsá-los daquela zona da cidade e manter o controle sobre os negócios. Numa ocasião, terão ido atrás das vítimas até ao Algarve.

Os homens, de 31, 32 e 36 anos e há vários anos a residir em Portugal, foram agora detidos pela Polícia Judiciária (PJ), indiciados, entre outros crimes, por tentativa de homicídio e ofensas à integridade física. Para já, foram identificadas cerca de dez vítimas, mas as autoridades temem que possam existir mais. Não estão excluídas novas detenções.