Máfia dos carros escondeu seis milhões em firmas de fachada

A rede de importação de carros desmantelada em meados de janeiro pela Polícia Judiciária (PJ) e pela Direção de Finanças do Porto, por suspeitas de uma gigantesca fraude fiscal, usou pelo menos oito empresas de fachada para lesar os cofres do Estado em 6,3 milhões de euros. Só duas dessas firmas fictícias adquiriam 5,3 milhões de euros em carros no estrangeiro sem nunca terem pago qualquer quantia em IVA.

Desde o arranque da operação batizada "Roda Livre", que levou à detenção de sete suspeitos, entre eles Augusto Fernandes, conhecido por ter fornecido o carro em que Angélico Vieira morreu, em 2011, as autoridades reviram em alta os valores da alegada fraude. No início de janeiro, estavam em causa cerca de quatro milhões de euros de desvios de impostos. Mas agora, o valor calculado já vai em 6,3 milhões em IVA e IRC não liquidados.

O circuito começava com a compra de veículos em França, Alemanha ou Espanha, por empresas de fachada criadas na hora e lideradas por testas de ferro. Estas firmas importavam e vendiam os carros aos donos dos stands, sem entregarem declarações de IVA e escondendo do Fisco o imposto a pagar. As faturas eram, no entanto, passadas aos empresários do ramo automóvel, que, por sua vez, vendiam as viaturas aos consumidores finais. Aqueles limitavam-se a declarar a mais-valia, aplicando o regime da margem do IVA. Ou seja, em vez de aplicarem o imposto sobre o preço de venda, como seria legal, declaravam o IVA sobre a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, reduzindo brutalmente o imposto a entregar ao Estado.