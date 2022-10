Máfia extorquiu empresários na Chinatown do Norte

Ministério Público acusou grupo de ameaçar de morte empresários que não queriam pagar comissões. Arguidos tinham 680 kg de canábis em estufa.

Atuavam ao estilo da máfia chinesa, na extorsão de empresários, com ameaças de morte e tentativas de homicídio contra quem ousava recusar pagar. Investiam na produção de milhões de euros em droga destinada à exportação, usando vítimas de tráfico humano para gerar os lucros. Mas o grupo de oito cidadãos chineses, que atuava na zona da Varziela, em Vila do Conde, foi desmantelado pela Polícia Judiciária do Porto, em fevereiro deste ano, e vai brevemente ser julgado, no Tribunal de Matosinhos. Dois dos arguidos vão ser julgados à revelia, por terem fugido. São considerados perigosos e alvos de mandados de captura internacional.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP) de Vila do Conde, o grupo planeou extorquir compatriotas que se dedicavam à importação ou exportação. Exigiam-lhes que aumentassem o preço de venda de cada caixa de bens transportados pelos empresários em um ou dois euros, para que o remanescente lhes fosse entregue.