Mafioso quer cumprir pena em Portugal para escapar a prisão perpétua

Membro da 'Ndranghetta requereu formalmente para não ser extraditado para Itália, onde foi condenado a prisão perpétua. Relação de Lisboa decide.

O mafioso italiano Francesco Pelle, detido em março deste ano, no Hospital São José, em Lisboa, pretende a todo o custo evitar cumprir a pena de prisão perpétua a que foi condenado e, com esse objetivo, opôs-se formalmente à extradição para Itália. A decisão de manter o membro da "Ndranghetta, uma das mais perigosas organizações mafiosas do Mundo, numa cela portuguesa ou de o enviar para o país da origem caberá ao Tribunal da Relação de Lisboa. Enquanto não houver despacho, Pelle manter-se-á sob apertadas medidas de segurança numa cadeia portuguesa.