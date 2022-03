Maior apreensão dos últimos anos prova regresso de heroína aos bairros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:54 Facebook

PJ encontrou 12 quilos de heroína na mala de um carro e deteve condutor ao serviço de traficantes. Droga iria ser vendida nos bairros sociais do Porto, que estão "inundados" deste tipo de produto estupefaciente

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto apreendeu 12 quilos de heroína, que iria abastecer os principais bairros sociais do Porto. É a maior apreensão dos últimos anos deste tipo de droga, o que confirma a tendência para o regresso do consumo de heroína entre os toxicodependentes. Na operação realizada nesta quarta-feira, foi detido um escriturário, de 46 anos, que conduzia o carro que tinha na bagageira, dentro de sacos da serapilheira e sem estar escondida, as 145 mil doses de produto estupefaciente.

O detido, sem antecedentes criminais e com emprego fixo numa empresa do Grande Porto, tinha apenas a função de transportar a heroína entre a Galiza, região espanhola onde a droga foi comprada, e o Porto, onde iria entregar a encomenda a outros elementos de uma organização que está a dominar o tráfico na cidade. Organização que, devido à dimensão que alcançou, está a ser investigada pela PJ, através de diligências que permitiram localizar o carro que transportava a heroína.

Os inspetores conseguiram também seguir grande parte do trajeto do automóvel carregado de droga e, com a ajuda do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR, abordaram, ao início da noite desta quarta-feira, o traficante na área de serviço de São Romão do Coronado, da A3. Após concretizarem a detenção do único ocupante de uma viatura de média gama, a PJ confirmou que havia 12 quilos de heroína na bagageira do automóvel. A droga não estava dissimulada em nenhum compartimento, estando apenas embrulhada em sacos de serapilheira.

Abundante, barata e muito procurada

Toda a heroína apreendida seria vendida nos principais bairros sociais do Porto, onde se está a assistir ao regresso, em força, do consumo desta droga. "Temos a perceção que há muita heroína nos bairros", refere fonte ligada à investigação.

Para a mesma fonte, a abundância deste tipo de droga, o seu preço acessível e o regresso dos toxicodependentes ao consumo, por inalação, de heroína justifica a grande quantidade que, atualmente, está disponível no mercado negro.

Com o transportador detido, e à espera de conhecer as medidas de coação impostas pelo juiz, a PJ irá prosseguir com "as diligências, tendo em vista a identificação e responsabilização de outros membros da estrutura criminosa". Esta rede, apurou o JN, está sediada no Norte do país e em contacto permanente com cartéis espanhóis.