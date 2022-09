Maior narcotraficante galego está a ser julgado em Lisboa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:44 Facebook

Carlos Silla foi apanhado, em 2021, a pilotar veleiro carregado com quase 4,7 toneladas de cocaína, avaliadas em mais de 150 milhões de euros. Foi a maior apreensão do ano.

O maior narcotraficante da Galiza, Espanha, começou a ser julgado na semana passada, em Lisboa. Carlos Silla, juntamente com outros dois comparsas, está acusado de pilotar um veleiro com quase 4,7 toneladas de cocaína, avaliadas em mais de 150 milhões de euros. A droga foi apreendida no ano passado, no âmbito de uma intensa cooperação internacional entre a Polícia Judiciária e as suas congéneres de Espanha, Reino Unido, Colômbia e Estados Unidos da América. A operação "Maré Branca" significou a maior apreensão de cocaína em Portugal dos últimos 15 anos e a maior de sempre em veleiros.

Carlos Silla passou os anos de 2020 e 2021 no mar, em viagens entre a América do Sul e a Europa. Ao serviço de um cartel colombiano, aproveitava as travessias marítimas para traficar grandes quantidades de cocaína da Colômbia e Venezuela para Portugal e Espanha.