"Maior operação dos últimos anos" da PSP no Porto acaba com 15 detidos

Vários quilos de cocaína e heroína apreendidos e a detenção de 15 pessoas é o balanço provisório da operação de grande envergadura que, nesta quinta-feira, levou cerca de 300 polícias aos bairros da Pasteleira Nova e de Pinheiro Torres, no Porto. Os resultados finais serão anunciados apenas nesta sexta-feira.

A ação promovida pela PSP do Porto concluiu uma investigação de dois anos, que visou uma das redes que utilizava a Pasteleira Nova como local de venda de droga. Quase todos os 15 detidos, alguns dos quais apanhados na posse de armas de fogo ilegais, integravam este grupo criminoso.

No âmbito da operação, classificada como "a maior dos últimos anos realizada no Porto, foram efetuadas 50 buscas a residências e a outros locais conotados com o tráfico de droga.

Algumas das habitações inspecionadas pela PSP são apartamentos dos bairros referidos, que eram utilizadas como "casas de recuo" da rede para armazenar, manipular e embalar a cocaína e heroína.

A operação foi acompanha in loco pelo diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Magina da Silva.