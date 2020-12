"Maior traficante de droga de Portugal" reclama inocência em tribunal

JN/Agências Hoje às 11:13 Facebook

Franklim Lobo disse ao Tribunal de Lisboa que a acusação do Ministério Público é uma falsidade. "Nego ter participado em qualquer conversa telefónicas que está no processo", exclamou, reclamando inocência.

Considerado pela Polícia Judiciária (PJ) como o "maior traficante de droga de Portugal", está acusado de associação criminosa e tráfico de estupefacientes. O advogado de Franklim Lobo, nas introduções iniciais do julgamento, afirmou que "a montanha vai parir um rato", pedindo a absolvição para o cliente.

São quatro as ocasiões em que Franklim Lobo é intercetado em escutas telefónicas como mandante na introdução de droga em Portugal, por via aérea ou marítima, pelo Porto de Sines.

Franklim Lobo criticou a acusação por ter "distorcido o teor das conversas", além de o ter implicado nestas operações sem que nada tivesse feito.

"Numa escuta, que nego ter sido comigo, o MP transcreve que eu disse que a coisa grande estava adiada, quando não se ouve nada disso", disse Franklim Lobo.

A juíza questionou se não era mesmo o arguido ouvido nas conversas e perante a insistência na nega, disse que podiam ouvir na sala as conversas, ao que Franklin consentiu.

As conversas não foram, porém, passadas até meio da manhã desta quinta feira. A juíza quis clarificar e questionou ainda quais os números de telefone do arguido, para confirmar com os números que constam na acusação, mas o arguido disse não se lembrar dos contactos.