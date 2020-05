Maioria das crianças desaparecidas fugiu de instituições

Alexandre Panda Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais mil crianças estiveram em parte incerta no ano passado. Férias e fins dos períodos escolares são críticos.

As autoridades receberam, no ano passado, 1004 participações de desaparecimento de menores. Em média são três crianças por dia que ficaram em parte incerta. Mas a esmagadora maioria dos casos refere-se a fugas de instituições, onde os menores foram acolhidos, e também de casa. Raros são os casos em que as crianças não reaparecem ao fim de algumas horas e em que a ausência revela-se crime grave como foi o caso da pequena Valentina, de Peniche. Apesar de o número de menores que desaparecem ter vindo a baixar nos últimos anos, a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) continua preocupada com os casos de raptos parentais.

Quando fogem de instituições em que se encontram internados, os menores visam ir ter com familiares ou amigos. Existem casos em que o mesmo menor desaparece várias vezes ao longo do ano.