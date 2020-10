Maioria das multas da pandemia é por consumo de álcool nas ruas

Inês Banha Hoje às 09:05 Facebook

Julho foi o mês com mais infrações detetadas por PSP e GNR. Autoridades surpreenderam 1503 pessoas a beber na via pública.

Mais de 3500 pessoas e empresas foram multadas pela PSP e pela GNR, em três meses e meio, por desrespeitarem as regras para travar a propagação da covid-19. O consumo ilegal de bebidas alcoólicas na rua e o não uso de máscara nos transportes coletivos e espaços públicos fechados representam dois terços das infrações registadas pelas autoridades.

Os dados foram fornecidos ao JN pelo Ministério da Administração Interna e mostram que, desde 27 de junho - dia em que passaram a existir coimas para castigar os incumpridores -, julho foi o mês em que as polícias detetaram mais infratores. Só nesse mês, foram verificadas 1671 violações às normas então em vigor, 45% (755) das quais relacionadas com o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, proibido em todo o país.