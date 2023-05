"Mais antigo carteirista do país" detido aos 86 anos após mais 13 assaltos

A PSP chama-lhe o "mais antigo carteirista do país" e deteve-o, esta terça-feira, por suspeitas de que tenha assaltado mais 13 turistas, em Lisboa. O arguido tem 86 anos, já cumpriu diversas penas de prisão por carteirismo e obrigou a Polícia a mobilizar "várias equipas" para o deter.

O carteirista foi detido no âmbito de mandados de detenção emitidos pela Autoridade Judiciária, em estreita colaboração com a 13ª Secção do DIAP, no âmbito de uma investigação em que é suspeito de pelo menos 13 crimes de furto de carteira em autocarros e carreiras turísticas da cidade de Lisboa, em especial nos elétricos 15 e o 28.

Segundo a Polícia, a atividade criminosa investigada permitiu ao carteirista "obter acima dos cinco mil euros entre os meses de setembro de 2022 e março de 2023".

"A PSP tendo em vista repor índices do sentimento de segurança e de realização de justiça, mobilizou várias equipas no sentido de detetar e neutralizar a atividade criminosa do visado. O arguido detinha um vasto histórico criminal de ilícitos de igual natureza, já tendo cumprido pena de prisão várias vezes pelo mesmo tipo crime", revela a Polícia.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.