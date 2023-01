PSP deteve 20 pessoas e apreendeu droga e armas em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 07:45, atualizado às 08:34 Facebook

A Polícia deteve, esta quinta-feira, 20 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e os 74 anos, numa operação de combate ao tráfico de droga no Bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa.

Segundo o comissário André Teixeira, da PSP, alguns dos detidos foram surpreendidos em flagrante a vender droga na via pública e outras no interior das habitações, durante a operação relacionada com um processo de inquérito por tráfico de droga que dura há seis meses.

Quase todos os detidos têm ficha policial ou cadastro, adiantou André Teixeira ao JN, sublinhando que a operação começou pelas 7 horas tendo terminado cerca das 8.30 horas.

O oficial adiantou também que foram apreendidos vários tipos de droga, armas de fogo e munições, sem conseguir ainda precisar a quantidade, remetendo para o final do dia os dados de balanço da operação.

A operação envolveu o cumprimento 18 mandados de busca domiciliária no Bairro Quinta do Loureiro, situado na zona do Casal Ventoso, e também na zona de Camarate e Sesimbra.

Estiveram envolvidas diversas valências da PSP, incluindo a Investigação Criminal e seis Equipas de Intervenção Rápida.