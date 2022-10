Mais de 1700 quilos de haxixe retirados do rio Guadiana

JN Hoje às 12:39 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu, este sábado de manhã, mais de 1700 quilos de haxixe no rio Guadiana, no concelho de Vila Real de Santo António.

"No âmbito da sua missão de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, em particular no combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo detetou, durante a madrugada, uma embarcação de alta velocidade, equipada com quatro motores de alta potência, a navegar em ocultação de luzes e com um comportamento suspeito em direção à Barra de Vila Real de Santo António", informou a GNR em comunicado.

De imediato, foi mobilizada uma equipa marítima da Unidade de Controlo Costeiro, do subdestacamento de Vila Real de Santo António, para abordar a embarcação. "Durante o seguimento, já no rio Guadiana, a embarcação suspeita inverteu o rumo, lançou borda fora a carga que transportava e seguiu rumo a Sul, sem que fosse possível efetuar a sua interceção", explica a nota.

Durante a manhã, várias patrulhas marítimas e terrestres estiveram a recolher os fardos de haxixe (mais de 1700 quilos) nas imediações do rio Guadiana e na praia de Santo António.