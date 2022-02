Mais de 20 reclusos da cadeia do Vale do Sousa isolados em Custóias com covid-19

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Presos estavam assintomáticos, mas protocolo obrigou a que fossem transferidos para espaço clínico. Sistema prisional tem 322 reclusos, 97 guardas e 24 trabalhadores positivos ao coronavírus.

Vinte e dois presos da cadeia do Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, infetados com covid-19 foram transferidos para o estabelecimento prisional de Custóias, em Matosinhos, e permanecem internados no espaço clínico ali criado, no âmbito do plano de contingência delineado. Nesta terça-feira, as cadeias portuguesas tinham 322 reclusos, 97 guardas prisionais e 24 trabalhadores positivos ao coronavírus.

Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), todos os presos da cadeia do Vale do Sousa estavam assintomáticos, mas, mesmo assim e "conforme o protocolado nos planos de contingência da DGRSP", foram transferidos para o espaço clínico criado com o único objetivo de acolher presidiários infetados. "Mais se informa que no estabelecimento prisional de Vale do Sousa há ainda um trabalhador da guarda prisional e um outro civil que também estão positivos à covid-19", avança fonte oficial.