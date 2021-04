Mais de 30 buscas e seis detidos em megaoperação da PJ de combate ao cibercrime

JN Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária tem em marcha, esta quarta-feira, uma megaoperação de combate ao "phishing". Foram detidas seis pessoas e apreendidos cerca de 200 mil euros em dinheiro.

Na operação, denominada "BITPHISH", foram efetuadas 31 buscas, detidos quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 70 anos, e mais 10 pessoas constituídas arguidos.

Além do dinheiro, foram apreendidos um prédio urbano, um automóvel, uma arma de fogo e diversos elementos de prova.

"Em causa, está um grupo criminoso organizado, fortemente indiciado da prática dos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais e associação criminosa", refere a PJ, em comunicado.

O grupo atuava nas modalidades de smishing e vishing, enviando uma mensagem SMS com aparência de ter tido origem num banco, contendo um texto padrão que levava a vítima a carregar num endereço eletrónico supostamente para evitar uma multa.

Ao acederem ao link, as vítimas entravam numa página da internet similar à do banco e forneciam as suas credenciais de acesso ao serviço homebanking.

"Seguidamente, as vítimas eram contactadas por chamada de voz, por indivíduo que dizia ser do serviço de segurança do banco, com o propósito de enganar a vítima a validar a transferência bancária ilícita realizada", revelou a Judiciária.

PUB

O esquema poderá ter rendido aos detidos alguns milhões de euros.

Um relatório referente a 2020 da empresa de softwares de segurança para a Internet Kaspersky coloca Portugal no segundo lugar do mundo com mais vítimas de "phishing", só atrás do Brasil, num ano em que foram identificados cerca de 430 milhões de tentativas deste tipo de ataque.